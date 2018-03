Zeeman verhuist naar voormalig pand Bristol 15 maart 2018

Zeeman verhuist binnenkort naar het voormalige winkelpand van Bristol aan de Grote Markt. Om de verhuis mogelijk te maken, zal de winkel vanaf zaterdag gesloten zijn. De vernieuwde zaak heropent op 21 maart. Volgens burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) is er ook al interesse in het huidige pand van Zeeman. Hoe concreet die interesse is, moet de toekomst uitwijzen. (KVZ)