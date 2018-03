Zand Bloemenbos moet afgedekt 14 maart 2018

De aannemer die bezig is met de bouw van 64 serviceflats op de oude site van woonzorgcentrum Bloemenbos moet de bergen zand die er liggen afdekken. Bij droog weer in combinatie met wind veroorzaakt het zand heel wat overlast in de buurt. "Alles waait onder. Ramen en vensterbanken liggen vol zand. Dat kan uiteraard niet. Daarom hebben we de aannemer opgedragen het zand af te dekken", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). (KVZ)