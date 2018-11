Woondroom in watertoren lijkt na vijftien jaar eindelijk realiteit te worden “360 graden view over de kanaalzone” Redactie

22 november 2018

09u25 0 Zelzate Er lijkt na vijftien jaar eindelijk schot te komen in de droom om de oude watertoren aan de Suikerkaai om te toveren tot appartementen. De gemeente verleende daarvoor een bouwvergunning aan een firma uit Gavere. Die firma hoopt al in januari te kunnen starten met de verbouwing van de toren. De plannen om de watertoren om te bouwen dateren al uit 2003.

De plannen om de watertoren - die al sinds 1953 de Zelzaatse skyline domineert en ontworpen werd door de befaamde Gentse architect Geo Bontinck - om te bouwen tot woongelegenheden bestaan al meer dan vijftien jaar. In 2003 pakte sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen een eerste keer uit met dergelijke plannen, maar die bleken uiteindelijk niet haalbaar. In 2011 kocht Lofting Group de toren voor 160.000 euro over van de gemeente Zelzate. Lofting group lanceerde ambitieuze plannen om de toren om te bouwen tot dertien luxueuze lofts. Bij een opendeurdag in de watertoren leek de interesse enorm, maar de verkoop van de lofts viel zwaar tegen. Zo zwaar dat Lofting Group de bouwvergunning liet verlopen en de toren opnieuw te koop zette. Een aannemer uit Gavere kocht de toren recent en diende een bouwvergunning in bij de gemeente om de toren om te bouwen tot 21 appartementen. De bouwvergunning werd ondertussen uitgereikt. “Het gaat om compleet nieuwe plannen”, klinkt het bij de gemeente. “In de torenwand komen ramen, terrassen en een liftkoker. De gevel wordt ook volledig herbezet. Het wordt sowieso één van de meest unieke woongelegenheden van onze gemeente. Vanop de bovenste verdiepingen heb je een 360 graden view over gans de kanaalzone. Onbetaalbaar.”

Hoeveel de nieuwe appartementen zullen moeten kosten, is nog niet duidelijk. Het is wel de bedoeling dat het project vooruitgaat. Zo hoopt de aannemer al begin 2019 te starten met de werkzaamheden. De ruwbouw zou zelfs al midden volgend jaar klaar moeten zijn. Een goede zaak voor de veiligheid rond de toren. Zo durft er bij hevige wind of storm weer al eens een dakpan naar beneden komen.