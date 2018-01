Wind blaast gat in schutterstoren 19 januari 2018

02u44 0

Een opvallend beeld, gisteren in Zelzate: op de Grote Markt had de wind 's morgens een gat geblazen in de rijzige schutterstoren, ook wel bekend als de 'Gaumonttoren'. Door de rukwinden kwamen enkele planken van de houten buitenbekleding los. "De losvliegende stukken hout waren een meter lang. Gelukkig werd niemand geraakt", vertelt majoor Patrick Sleeuwaert van het Zelzaatse brandweerkorps. "We konden niets meer doen dan het hout opruimen en de buurtwoners adviseren tijdens het stormweer niet in hun achtertuin te komen." Het gat dichten was gisteren onmogelijk. De schade bevindt zich hoog in de toren en aan de kant waar nu de residentie Gaumont ligt, waardoor de brandweer geen steigers kan plaatsen. De eigenaar van de schiettoren wordt nu zelf verzocht om het nodige te doen. "Bij een volgende storm nestelt de wind zich in de toren, en dan komen er nog meer planken los. Misschien hebben voorbijgangers dan minder geluk", waarschuwt Sleeuwaert. (OSG)