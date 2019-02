Willemsfonds pikt draad opnieuw op 4 mei organiseert de culturele vereniging een poëziewandeling Kristof Vereecke

25 februari 2019

10u56 0 Zelzate Het Willemsfonds is na enkele jaren terug van weggeweest in Zelzate. Open VLD-man Andy Standaert wordt de nieuwe voorzitter.

“We zijn een hechte groep vrienden, met een frisse kijk op cultuur en met een enorm hart voor onze taal”, weet Standaert. “Na enkele jaren stilte rond het Willemsfonds vonden we het belangrijk om de culturele handschoen opnieuw op te nemen. Nieuwe leden krijgen onmiddellijk voordeel met hun lidkaart in tal van musea en voorstellingen, maar we organiseren zelf ook activiteiten hier in Zelzate. Zo dromen we luidop van een multiculturele avond, een tentoonstelling en een comedynamiddag”.

Op 4 mei organiseert het Willemsfonds zijn eerste activiteit: een poëzie- en bezienswaardighedenwandeling door Zelzate. Start om 14.00 uur in zaal De Eekhoorn in de Wachtebekestraat, de vaste uitvalsbasis van het Willemsfonds.