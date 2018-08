Weer vissen op gemeentelijke visvijver 04 augustus 2018

Vanaf zondag kan er opnieuw gevist worden op de gemeentelijke visvijver. Toevallig wordt er de dag nadien een grote viswedstrijd georganiseerd. Eind vorige maand kondigde burgemeester Bruggeman een visverbod af op de gemeentelijke visvijver. Door de extreme droogte was het waterpeil te veel gezakt en hielp ook de extra beluchting niet meer om het plaatselijke visbestand in leven te houden. Een visverbod en het overpompen van duizenden kubieke meter water van de jachthaven naar de visvijver zorgde er uiteindelijk voor dat het Zelzaatse visbestand gered werd. Na overleg met de parkopzichters werd beslist dat er vanaf zondag opnieuw gevist kan worden. De situatie zal week per week geëvalueerd zal worden. (KVZ)





human interest