Weer uitstel voor herstelling Zelzatebrug? 21 augustus 2018

Wordt vierde keer dan toch geen goede keer voor de langverwachte herstelling aan Zelzatebrug? Pas woensdag beslist de Afdeling Maritieme Toegangen (AMT) of de werken die normaal gezien zaterdag starten ook effectief doorgaan. "Veel zal van het weer afhangen", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD) die gisteren contact had met AMT. "Ze voorspellen een daling in de temperatuur en veel neerslag. AMT had eerder al aangegeven de eerste week van september als vervangingsweek achter de hand te houden." Tijdens de werken krijgt het erbarmelijke wegdek een nieuwe slijtlaag en worden ook de hydraulische cilinders van de brug vervangen. Door de werken zal er heel wat verkeershinder zijn, zowel op als over het kanaal. Zo zal de brug tijdens de werken volledig afgesloten zijn voor alle autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel over. Voor de scheepvaart wordt een alternatieve vaarregeling opgesteld.





(KVZ)