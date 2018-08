Waikiki Beach opent de deuren in zandbak gemeentepark 16 augustus 2018

Het bekende zandsportfestival 'Waikiki Beach Paradise' opent morgen de deuren in de zandbak van het gemeentepark aan de Eurohal. Vanaf 19 uur kan je er terecht voor een onvervalste beachpartynight met dj Mario Van Vooren en J-Rogers. Zaterdag en zondag staan volledig in het teken van beachvolley- en voetbal en beerpong. Daarnaast is er een pak randanimatie, zijn er optredens en kan je er terecht voor lekker zomerse cocktails in een tropisch sfeertje. (KVZ)