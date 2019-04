Vrouwen aan de top binnen nieuw partijbestuur sp.a “Wij zijn de belichaming van de nieuwe koers die sp.a vaart” Kristof Vereecke

05 april 2019

13u16 0 Zelzate Vrouwen aan de top binnen sp.a Zelzate. Zo zal het nieuwe partijbestuur van de partij van burgemeester Brent Meuleman voortaan geleid worden door drie sterke vrouwen.

“Wij zijn de belichaming van de nieuwe koers die onze partij in deze gemeente vaart”, zegt kersvers voorzitster Elle De Kuyper (31). “Dat betekent vernieuwend, verruimend, vrouwvriendelijk en verjongend”. Elle De Kuyper is een master politieke en sociale wetenschappen en werkt momenteel voor de dienst Werk van de stad Gent. Net als Els Van Hove is ze vrij nieuw binnen sp.a Zelzate. Patricia Joosten is dan weer een gevestigde waarde binnen bij de Zelzaatse ‘sossen’. Samen vormen ze de top van het 33-koppig partijbestuur. “Onze partij is in zeer goede en bekwame handen”, zegt burgemeester Brent Meuleman. “Vrouwen aan de top!”.