Vrouw komt om in woning 02 maart 2018

Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt het overlijden van een vrouw die gisteren rond 13 uur in haar woning in de Wachtebekestraat in Zelzate werd aangetroffen. Een MUG-team rukte uit naar het huis, maar alle hulp kwam te laat. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis overgebracht en overleed daar even later. Vermoedelijk bezweek ze aan een CO-vergiftiging. Volgens een meting van de brandweer waren de CO-waarden in het huis erg hoog. Het parket laat nog in het midden of de kachel van de vrouw overactief werd of er aan de installatie geknoeid werd. Van een crimineel feit is op dit moment geen sprake, maar een wanhoopsdaad is niet uitgesloten. (WSG)