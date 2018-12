Vrijwilligerswerking Sint-Jan-Baptist zoekt ‘buddies’ “Een maatje dat meegaat naar de wekelijkse marktdag” Kristof Vereecke

10 december 2018

12u28 2 Zelzate De vrijwilligerswerking van Sint-Jan-Baptist is op zoek naar ‘buddies’. Zij helpen mensen met een psychiatrische voorgeschiedenis bij hun integratie in de maatschappij. “Gewoon door een maatje te zijn of samen iets te doen.”

De vrijwilligerswerking van Sint-Jan-Baptist is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hun vrije tijd willen investeren in persoonlijk contact met een psychiatrische patiënt. Die laatste geraken door hun soms lange psychiatrische voorgeschiedenis vaker geïsoleerd van vrienden of kennissen. Nochtans is sociaal contact heel erg belangrijk voor hun reïntegratie in de maatschappij. De zogenaamde buddies helpen daarbij.

“Een buddy is geen professioneel hulpverlener, maar wel een onmisbare aanvulling op het zorgaanbod. Het is een ‘maatje’ of een ‘metgezel’ die meegaat naar de marktdag, een begeleid bezoekt brengt aan familie of gewoon eens mee gaat eten op een verjaardag.”

Geïnteresseerde buddies kunnen contact opnemen met Marnix via 0476/39.95.83 of marnix.van.de.voorde1@telenet.be.

