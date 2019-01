Vrachtwagen kantelt na ongeval met vluchtmisdrijf: bestuurder lichtgewond Jeroen Desmecht

11 januari 2019

16u21 0 Zelzate Een vrachtwagen vol met ijzer is ter hoogte van het kruispunt van de R4 met de Leegstraat gekanteld nadat hij moest remmen voor een wagen. De chauffeur van de trekker raakte daarbij lichtgewond. De automobilist is vervolgens doorgereden.

De feiten gebeurden vrijdag rond 14 uur, richting Gent. Vlak voor het kruispunt komen de John. F Kennedylaan (N423) en de Kanaalstraat (R4) samen. De automobilist kwam uit de Kanaalstraat gereden, maar gaf geen voorrang aan de trekker. Hierdoor moest de vrachtwagenchauffeur plots remmen, waardoor zijn voertuig iets verderop, ter hoogte van het kruispunt met de Leegstraat, kantelde. De trekker raakte hierbij ook de verkeerslichten aan het kruispunt met de Leegstraat, waardoor die in beide richtingen niet meer werken.

De automobilist ging er vervolgens vandoor, maar zou door de dashcam van een getuige zijn gefilmd. De trucker raakte lichtgewond en moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd. De trekker was geladen met 25 ton ijzer, waarvan ongeveer de helft op de baan lag. Hierdoor waren de linkerrijstroken in beide richtingen afgesloten. Het bedrijf waar de vrachtwagen voor rijdt, kwam zelf ter plaatse om de lading op te ruimen. Er was enkele uren verkeershinder.