Voormalige leider Colruytbende riskeert 30 maanden cel voor vechtpartij tijdens penitentiair verlof Jeffrey Dujardin

10 december 2018

13u38 2 Zelzate De 29-jarige Zelzatenaar Sonny Slock, de voormalige leider van de beruchte Colruytbende, moest zich verantwoorden voor het Gentse hof van beroep omdat hij een jongeman verminkt had op nieuwjaarsdag. In eerste aanleg kreeg hij een gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 2.400 euro.

Op 1 januari dit jaar kreeg Sonny Slock, die na veroordelingen voor onder meer een gewapende overval, een steekpartij, ontelbare vechtpartijen en het vernielen van een politiecombi nog zeker tot 2021 in de gevangenis zit, uitgaanspermissie. Daar waren een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals geen alcohol drinken. Toch ging het grandioos mis.

Slock moeide zich vroeg in de ochtend met een vechtpartij tussen twee groepjes. Eén slachtoffer kreeg daarbij een kasseisteen van zes kilogram in het aangezicht en ging tegen de grond. Hij stapte af op de hevig bloedende jongen en vond er niks beters op dan hem in elkaar te slaan en vreselijk toe te takelen. “Hij moest maar niet zitten bloeden”, verklaarde hij toen de politie hem verhoorde.



“Het puntje van zijn neus was vermorzeld”, zei de procureur-generaal in het hof. “Monsterlijk, meer kan ik daar niet op zeggen”, aldus de procureur-generaal die de bevestiging van straf vroeg. Het slachtoffer verloor onder meer voor een groot deel zijn reukzin en heeft een litteken van negen centimeter in het aangezicht.

De advocaat van Sonny vroeg een straf met uitstel, “Het is de eerste keer dat hij te horen kreeg dat er iets mis is bij hem. Psychologisch onderzoek wees uit dat hij anti-sociaal en ‘high risk’ is. Psychologische begeleiding lijkt me de beste optie in zijn geval.” Ook Sonny verklaarde dit aan het hof, “Ik begin nu te beseffen dat er iets mis is.” Uitspraak op 15 januari.