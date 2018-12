Voormalige brouwerij De Witte Leeuw staat (opnieuw) te koop “Ideaal voor horeca of industriële lofts” Kristof Vereecke

04 december 2018

10u10 0 Zelzate De voormalige brouwerij De Witte Leeuw aan de Grote Markt staat te koop. Het statige pand met binnentuin uit 1827 staan op de lijst van bouwkundig erfgoed. Het vastgoedkantoor dat het gebouw te koop zet, ziet in de site een unieke locatie voor een horecaproject of lofts.

De voormalige brouwerswoning en ‘Bierbrouwerij De Witte Leeuw A. Vermeersch’ is één van de oudste panden op de Grote Markt. De brouwerij werd in 1870 aangekocht door de bekende Zelzaatse familie Vermeersch. Onder hun vleugels werd de brouwerij in 1916 gedeeltelijk herbouwd. In 1926 werd aan de ingang een indrukwekkende rondboogpoort gebouwd. Die is nog steeds één van de pareltjes van de Grote Markt en biedt doorgang naar de unieke binnenruimte. Tijdens Wereldoorlog I was er even geen bierproductie, de brouwerij sloot definitief de deuren in 1947. Ondertussen staat het pand al ettelijke jaren leeg.

“In 1998 waren er plannen om de bestaande brouwerij gebouwen en het binnenplein om te toveren tot taverne en tea-room, maar die werden afgeblazen”, klinkt het bij vastgoedkantoor Riant Immo. Een horecafunctie lijkt dan ook logisch, maar volgens de verkopers zijn er meer mogelijkheden. “Het pittoresk binnenplein creëert ruimte voor een uniek zomerterras te midden het winkelcentrum. Maar deze site ademt tevens de perfecte sfeer voor het bouwen van een paar industriële lofts of tweewoonst op privéterrein”, klinkt het. De vraagprijs is 250.000 euro. Er is wel nog een pak werk aan het gebouw.

Geïnteresseerden die de voormalige brouwerij nieuw leven willen inblazen mailen naar marianne@riantimmo.be.