Voormalig profvoetballer riskeert celstraf na burenruzie Jeffrey Dujardin

05 november 2018

16u07 5 Zelzate Twee Zelzaatse broers, Rachid (41) en voormalig profvoetballer Karim (37), en hun vader El Makki E.B. (65) moesten zich maandag voor het Gentse hof van beroep verantwoorden voor een uit de hand gelopen burenruzie.

“De dochter van de buurvrouw treitert mijn moeder en vader dagelijks”, zegt Rachid voor het hof. “Spuwen, obscene gebaren en roepen, het houdt niet op.” Op 13 mei 2016 liep het uit de hand. De dochter zou El Makki aangevallen hebben. De politie kwam tussenbeide, en werd nog geen uur later opnieuw gebeld. De bejaarde buurvrouw zou een vuistslag in het gezicht gekregen hebben. De drie ontkennen met klem dat er ook maar iets van geweld aan te pas kwam.

“De twee broers hebben de dochter in bedwang gehouden, zodat ze zou kalmeren. Maar er zijn geen slagen toegediend”, zei hun advocaat. De zaak kwam voor eerste aanleg waar de twee broers en hun vader een celstraf met uitstel kregen. Rachid E.B. (41) kreeg tien maanden cel met uitstel, hij was in het verleden al tweemaal veroordeeld voor slagen en verwondingen. Karim E.B. (37) en El Makki E.B. kregen acht maanden met uitstel.

Volgens de burgerlijke partij is er effectief wel meer aan de hand. “Mijn cliënte werd een hoer genoemd door El Makki. Zoiets zeggen tegen een vrouw is gemakkelijk. Een man mag zich nooit zo gedragen tegen een vrouw. En zeker niet in het bijzijn van kinderen”, zei meester Nina Van Eeckhaut die een foto toonde van haar cliënte met een duidelijk blauw oog. De vader kreeg het laatste woord, “Ik zweer op mijn zeven kinderen, ik heb ze niet geslagen.” Uitspraak op 4 december.