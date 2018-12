Voltallige feestcommissie gooit na 18-jaar de handdoek “Gepast moment om te stoppen” Kristof Vereecke

19 december 2018

07u05 0 Zelzate Zelzate moet op zoek naar een nieuwe feestcommissie. Nagenoeg de ganse groep stopt er mee nadat huidig schepen van Feestelijkheden Kurt Van Weynsberghe (VLD-SD) na 18-jaar voorzitterschap de handdoek gooit. Ook de toekomst van het erg succesvolle Selstival hangt aan een zijden draadje.

Uiteraard zit er een politiek randje aan het ontslag van de gemeentelijke feestcommissie. Zo zien een aantal leden het niet zitten om samen te werken met de nieuwe dieprode coalitie tussen sp.a en PVDA. Ze willen naar eigen zeggen hun huidige schepen van Feestelijkheden Kurt Van Weynsberghe, die al 18-jaar voorzitter is, trouw blijven. “Toch overstijgt deze beslissing de politiek”, reageert Van Weynsberghe. “We zijn een hechte vriendengroep die alles samen opgebouwd heeft. Nu ik stop als voorzitter vonden velen het een gepast moment om ook te stoppen.”

De feestcommissie van Zelzate kan na 18-jaar mooie adelbrieven voorleggen. Zo toverden ze de Suikerkaai om de twee jaar om tot een schaats- en kerstparadijs en organiseerden ze ook het erg succesvolle Selstival. Dit jaar lokten Gers Parsdoel en K3 nog honderden mensen naar de Oostkade. “Er is nog geen beslissing rond Selstival”, weet Van Weynsberghe. “Het zal aan het nieuwe feestcomité zijn om dat te bekijken.”

Steven De Vuyst (PVDA), die Kurt Van Weynsberghe vanaf 2019 opvolgt als schepen van feestelijkheden, neemt akte. “Van mij moeten Kurt en zijn vrienden zeker niet vertrekken. We kunnen hun jarenlange ervaring goed gebruiken. Ik reik iedereen de hand samen te werken, al respecteren we ook hun keuze om te stoppen. Ik ga alleszins mijn best doen om Zelzate even hard te doen leven als zij deden.”

Kurt Van Weynsberghe blikt alvast tevreden terug op de voorbije 18-jaar. “Het waren geweldige tijden. Hoogtepunten waren keer op keer de organisatie van de schaatsbaan. De laatste keer hebben we alle bezoekersrecords gebroken en Zelzate een hele week op zijn kop gezet. Onvergetelijk.”