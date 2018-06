Volgende gemeenteraad tussen de stellingen 18 juni 2018

02u33 2

De gemeenteraad van volgende week maandag zal plaatsvinden tussen de stellingen in de raadzaal van het gemeentehuis.





De zaal wordt verbouwd tot kantoorruimte, maar na twee zittingen in cultuurhuis 't Klooster koos de meerderheid ervoor terug te keren naar de raadzaal van het gemeentehuis. Dat is niet naar de zin van burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). Bovendien diende de oppositie een klacht in bij de gouverneur, omdat de verbouwingswerken niet goedgekeurd zouden zijn door de gemeenteraad. Die klacht werd verworpen, omdat zulke werken onder de bevoegdheid van het college vallen. Bruggeman gaf afgelopen weekend al de opdracht de werken zo snel mogelijk te hervatten. En dus vindt de volgende gemeenteraad plaats tussn de stellingen. Eerder gaf Bruggeman gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke de opdracht de raad uit te nodigen in 't Klooster, maar die volgt het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur. "Dat zegt dat de gemeenteraad gevolgd dient te worden. Dit is geen makkelijke situatie, maar onze diensten krijgen de raadzaal ongetwijfeld in orde voor de volgende zitting", aldus Acke. (KVZ)