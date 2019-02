Voice of Europe krijgt eigen culinaire route “Eddy was verzot op tomatensoep met balletjes en dame blanche” Kristof Vereecke

25 februari 2019

14u55 0 Zelzate Eddy Wally krijgt vanaf 15 maart zijn eigen culinaire route. Deelnemers passeren langs enkele belangrijke plekken uit het leven van ‘The Voice of Europe’. Tussendoor worden ze getrakteerd op Eddy’s lievelingsgerechten: tomatensoep met balletjes, vis en dame blanche.

De route is een idee van Marc Van Mossevelde, een gepassioneerd wandelaar uit Eddy’s geboortegrond Zelzate. “Ik speelde al veel langer met het idee”, zegt Van Mossevelde. “In mijn vrije tijd stippel ik graag themawandelingen uit. Omdat ik Marina Wally nog ken van vroeger, leek het me een goed idee om een wandeling rond haar pa uit te bouwen. Toen ik haar het idee voorlegde, was ze verrassend genoeg meteen enthousiast.”

Tussen Ertvelde en Zelzate

De wandeling start aan het Chérie-monument in Ertvelde en eindigt in het Eddy Wally-museum in Zelzate. Tussendoor passeer je onder andere langs de legendarische zaal Paris-Las Vegas en uiteraard de befaamde Villa Wally. De fietsroute doet ook de oude weefgetouwenfabriek in het Nederlanse Sas-van-Gent, waar Eddy Wally aan het begin van zijn rijkgevulde carrière de kost verdiende, aan. En dan zijn er uiteraard nog de culinaire stops. “We willen echt tonen wie Eddy Wally was en waar hij vandaan komt. Een echte man van het volk”, weet Van Mossevelde. “De culinaire tussenstops zijn dan weer een extraatje. Via Marina kwam ik de lievelingsgerechten van Eddy te weten. Zo was hij verzot op tomatensoep met balletjes en dame blanche. Ook een lekker visgerechtje kon er altijd wel in. Door de mensen tijdens het wandelen of het fietsen ook iets lekker aan te bieden, hoop ik echt alle zintuigen te prikkelen.”

Eddy-sausje

Alle gerechten worden uiteraard ook voorzien van hun eigen ‘Eddy-sausje’. Zo drink je bij snookerclub Pallieter in de Achterstraat eerst een ‘Chérie-aperitief Mariette’ , eet je daarna een ‘Ik Spring uit ‘n Vliegmachien-schotel’ in restaurant ‘The Maple’ en eindig je met een ‘Marktkramersdessert’ bij café ‘De Zwarte Kat’ op de Assenedesteenweg in Zelzate. Groepen kunnen mits reservatie aansluitend ook het Eddy Wally-museum in de Zelzaatse Kerkstraat bezoeken. Met rondleiding van Marina Wally.

De wandeling is in totaal acht kilometer lang, de fietstocht is zevenendertig kilometer. De routes kunnen vanaf 1 maart gereserveerd worden via de website www.eddywallyculinair.be en kosten amper 1 euro. Wandelen en fietsen kan vanaf 15 maart. Alle opbrengsten gaan integraal naar het goede doel.