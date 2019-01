VLD-SD trekt naar Raad van State om gemeenteraadsverkiezingen alsnog ongeldig te laten verklaren “Voldoende bewijzen dat er chaos was in telbureaus” Kristof Vereecke

09 januari 2019

22u22 3 Zelzate VLD-SD trekt naar de Raad van State om de gemeenteraadsverkiezingen van oktober alsnog ongeldig te laten verklaren. Eerder oordeelde de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat de verkiezingen in de kanaalgemeente geldig verlopen zijn. Donderdag 17 januari staat er een installatiegemeenteraad gepland. Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) hoopt via een kort geding daar nog een stokje voor te kunnen steken en alsnog nieuwe verkiezingen te forceren.

Burgemeester Frank Bruggeman en zijn partij VLD-SD weigeren zich neer te leggen bij de verkiezingsuitslag van 14 oktober. Het resultaat van die uitslag is dat Zelzate een nieuw dieprood bestuur krijgt van sp.a en PVDA. Historisch, want zo is het de eerste keer dat PVDA twee schepenen levert in een Vlaamse gemeente. Bijna onmiddellijk na de verkiezingen diende VLD-SD klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Volgens de partij waren er te veel onregelmatigheden bij het tellen van de resultaten. De Raad heeft de klacht ontvankelijk verklaard, maar oordeelde begin deze week dat ze ongegrond is. Dat is echter buiten de VLD-SD gerekend dat nu naar de Raad van State trekt om alsnog nieuwe verkiezingen te forceren. “We baseren ons op toepassing 610, paragraaf 1 van het decreet lokaal bestuur dat zegt dat een nieuwe gemeenteraad niet kan geïnstalleerd worden zolang niet alle wettelijke middelen zijn uitgeput”, zegt Bruggeman. “Bovendien toont het rapport van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen aan dat het op verkiezingsdag wel degelijk grote chaos was in de telbureaus.” Bruggeman rekent er nu op dat de Raad van State nog voor 17 januari uitspraak doet. “We gaan voor nieuwe verkiezingen. Vanavond zitten we nog samen met onze advocaat om klacht in te dienen.”