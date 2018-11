VLD-SD dient toch klacht in bij raad voor verkiezingsbetwistingen Partij eist hertelling verkiezingsresultaten Kristof Vereecke

16u55 0 Zelzate De VLD-SD heeft dan toch nog een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Vandaag was de laatste dag om dat te doen. De partij eist een hertelling van de verkiezingsresultaten in Zelzate.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen bevestigt dat er wel degelijk dat een klacht is ingediend. Meer informatie wil de raad echter niet kwijt. Bij VLD-SD valt te horen dat ze afgelopen dinsdag klacht indienden. De partij eist zoals eerder aangekondigd een hertelling van de verkiezingsresultaten. “Er zijn voldoende elementen die bewijzen dat er bij de telling stemmen ongeldig verklaard zijn die wel geldig waren. Als het verschil daardoor kleiner is, kan er wel degelijk iets veranderen in de zetelverdeling”, liet huidig burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) zich al ontvallen. De nieuwe dieprode meerderheid van Sp.a en PVDA liet eerder al weten zich geen zorgen te maken. Sp.a en PVDA hebben in Zelzate samen een meerderheid van 13 zetels op 23. PVDA behield bij de gemeenteraadsverkiezingen jaar zes zetels, sp.a groeide van vijf naar zeven zetels. VLD-SD ging bij de vorige verkiezingen één zetel achteruit van acht naar zeven. De kans dat VLD-SD na een hertelling de nieuwe meerderheid alsnog kan breken is dan ook erg klein.