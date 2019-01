VLD-SD betreurt ontslag Sigrid De Ridder “We wensen Sigrid te bedanken voor haar inzet” Kristof Vereecke

10 januari 2019

20u53 0 Zelzate VLD-SD betreurt het vertrek van gemeente- en OCMW-raadslid Sigrid De Ridder. “We bedanken Sigrid voor haar inzet en wensen haar veel succes toe in de toekomst”, reageerde de partij vandaag in monde van voorzitter Kurt Reynhout.

Sigrid De Ridder kon zich naar eigen zeggen steeds moeilijker vereenzelvigen met het autoritaire leiderschap en sommige standpunten van de partij. Harde woorden. Zeker voor iemand die in 2009 mee aan de wieg van de jongerenwerking van Open Vld stond in de kanaalgemeente. “Sigrid heeft zich de afgelopen tien jaar ongelofelijk hard ingezet voor onze partij. We betreuren dan ook haar vertrek. Maar wie zich niet meer goed voelt bij bepaalde standpunten of de manier waarop de partij geleid wordt, moet inderdaad zelf zijn conclusies trekken. Van mij zal je nooit een slecht woord horen over Sigrid”, aldus Kurt Reynhout, die ontkent dat er nog meer mensen zouden vertrekken uit zijn partij. “VLD-SD is nog steeds één blok. Enkel Robert Six heeft ontslag genomen uit het partijbestuur, maar dat hij voor de verkiezingen al aangekondigd. Zijn afscheid had dan ook te maken met zijn leeftijd en niet uit onvrede met de partij. Ook hem willen we trouwens bedanken voor zijn jarenlange inzet.”