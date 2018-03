Vlaanderen voelt niks voor nieuwe brug 16 maart 2018

"Vlaanderen is niet van plan de brug over het kanaal Gent-Terneuzen snel te vervangen door een nieuw exemplaar. "De stalen constructie is in goede staat", zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) na de noodkreet van Zelzaats Frank Bruggeman dat de brug tot op de draad versleten is. Nochtans is het wegdek van Zelzatebrug een lappendeken. Daarnaast weigerde de brug de afgelopen maanden meerdere keren dienst wegens mechanische problemen. Maar de grote renovatie wordt voor het vierde jaar op rij uitgesteld. In mei worden het wegdek opgelapt en de cilinders van de brug vervangen. Met verkeershinder tot gevolg. "Iedereen behalve Vlaanderen ziet dat die brug tot op de draad versleten is", slaakt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). (KVZ)