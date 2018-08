Vlaams Belang werpt zich in kiesstrijd 29 augustus 2018

Ook het Vlaams Belang werpt zich op 14 oktober in de Zelzaatse kiesstrijd.





Dat bevestigt Vlaams Belang-man Guy D'Haeseleer. "Het zal niet met een volledige lijst zijn, maar het Vlaams Belang komt op in Zelzate. Momenteel zijn we nog zoek naar enkele kandidaten. De onderhandelingen daarover lopen volop. Heel binnenkort hopen we met onze definitieve lijst naar buiten te komen." Het feit dat Vlaams Belang opkomt, betekent dat de Zelzatenaar op 14 oktober keuze heeft uit maar liefst zeven partijen. Ook in 2012 dong het Vlaams Belang naar de hand van de Zelzaatse kiezer, maar dat leverde geen zetel op. (KVZ)