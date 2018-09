Vlaams Belang met drie kandidaten naar verkiezingen 07 september 2018

Vlaams Belang trekt in Zelzate naar de kiezer met drie kandidaten.





"Door het nieuwe ritssysteem van man-vrouwkandidaten zien we ons genoodzaakt onze lijst te beperken tot deze drie kandidaten. Niettemin vatten we met vereende krachten de stembusslag aan. Iedereen weet waar Vlaams Belang voor staat. In Zelzate is er nood aan ons gedachtengoed", maakt voorzitter Guy D'Haeseleer zich sterk.





Naast D'haeseleer staan ook huisvrouw Brigitte Verhegge en student Kenzie Matthijs op de Zelzaatse Vlaams Belang-lijst. (KVZ)