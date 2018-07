Vierde keer mogelijk goede keer voor Zelzatebrug 04 juli 2018

02u40 1 Zelzate Er is een nieuwe timing voor de dringende renovatiewerken aan Zelzatebrug. Die werden onlangs voor de derde keer op rij uitgesteld. Van 25 augustus tot en met 31 augustus zou het er nu toch eindelijk van komen.

Het lijkt vierde keer goede keer te worden voor de werken aan Zelzatebrug. Gisteren liet de Afdeling Maritieme Toegangen (AMT) de gemeente Zelzate weten dat de werken op zaterdag 25 augustus om 6 uur zouden starten. Vrijdag 31 augustus moet alles achter de rug zijn.





Reserve-week

Toch houdt AMT nog een slag om de arm. Zo voorzien ze de eerste week van september nog een 'reserve-week' als alternatief mochten de werken toch weer uitgesteld worden.





"Ik hoop echt dat ze zich dit keer aan de planning houden", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "Ik krijg dit niet meer uitgelegd aan de bevolking."





Tijdens de werken krijgt het erbarmelijke wegdek een nieuwe slijtlaag en worden ook de hydraulische cilinders van de brug vervangen. Door de werken zal er heel wat verkeershinder zijn, zowel op als over het kanaal. Zo zal de brug tijdens de werken volledig afgesloten zijn voor alle autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel over.





Voor de scheepvaart wordt een alternatieve vaarregeling opgesteld. Ten laatste op 23 augustus bevestigt AMT of de werken effectief doorgaan of naar de reserve-week verschoven worden.





(KVZ)