Vierde- en vijfdejaars Sint-Laurens staan graag voor de brug Zelzatebrug ideale leerplek voor studenten mechanica Kristof Vereecke

20 februari 2019

12u47 0 Zelzate Gisteren bezochten de leerlingen van het vierde jaar Mechanische Technieken en de leerlingen van het vijfde en zesde jaar Mechanische Vormgevingstechnieken de Zelzatebrug.

Met grote ogen keken ze in de controletoren naar de besturing van de enorme mechanische brug. In de kelders onder en naast de brug werd het pas echt boeiend voor de leerlingen van de afdeling mechanica. “Om zo’n gigantische aandrijving te bestuderen moet je natuurlijk uit je klaslokaal. En dan is de brug van Zelzate de ideale studieplek”, aldus leerkracht mechanica Tony De Bonte. “Spijtig genoeg hadden we pech. Zo ging de brug voor één keer jammer genoeg niet open.”

