Vier straten verliezen rode brievenbus Volume brieven met meer dan de helft gedaald sinds 2004 Kristof Vereecke

15 januari 2019

18u52 0

De rode brievenbussen van BPost in De Keyserstraat, de Ooievaarslaan, de Kanaalstraat en de Rijkswachtlaan verdwijnen.

Dat meldt BPost. De brievenbussen verdwijnen volgens BPost omdat het volume brieven in deze bussen met meer dan de helft gedaald is sinds 2004. De gebruikers van de brievenbussen worden verwittigd via een aanplakbiljet op de brievenbus.