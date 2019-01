Vier jaar in een ongeschikt verklaarde woning: “Dit kan zo niet verder” Wouter Spillebeen

15 januari 2019

14u29 0 Zelzate Anneke Descamps (54) woont al vier jaar in een woning in de Grijphoek in Zelzate die eigenlijk ongeschikt is verklaard . De eigenaar mocht het huis eigenlijk niet meer verhuren, maar deed dat toch en door haar financiële situatie, kan ze geen andere woning vinden. “Omdat de vorige bewoner al voorrang kreeg op een sociale woning, moet ik wachten”, zegt Anneke.

Vier jaar geleden moest Anneke haar huurwoning verlaten omdat de dochter van haar huisbaas in het huis wilde komen wonen. In de Grijphoek zag ze dat een huisje te huur stond, dus ze contacteerde de eigenaar en stemde ze snel in om het huis te huren. “Ik moest weg uit mijn huis, dus ik had niet veel keuze. Ik ben invalide, dus ik leef van de ziekenkas en kan me geen hoge huur veroorloven.” Wat Anneke niet wist, is dat de vorige huurder weg moest uit het huis omdat het onbewoonbaar was verklaard.

Kort nadat ze in het huis ging wonen, liet ze een nieuw onderzoek uitvoeren over de bewoonbaarheid. Het resultaat was slecht: door opstijgend vocht, ontbrekende elementen in de trap, elektrocutiegevaar door slechte elektriciteitsvoorzieningen en door slechte verluchting in de badkamer en het toilet, werd de woning ongeschikt verklaard. Anneke hing de verklaring aan haar raam en contacteerde de huisbaas, maar die deed niets om het huis te verbeteren. Door haar precaire financiële situatie zag ze geen andere optie dan blijven.

Strafbare feiten

Nu, vier jaar later, heeft Anneke gezondheidsproblemen door de slechte woonst. Ze nam een advocaat onder de arm en sleept haar huisbaas voor de rechter. Anneke stapte voordien al naar het OCMW en naar de CVBA Wonen om een sociale woning te krijgen, maar ze komt niet in aanmerking voor een versnelde procedure. De vorige huurder van het huis kreeg al voorrang op een sociale woning en dat kan maar een keer per onbewoonbaar verklaarde woonst, bevestigt de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Wonen. Het OCMW ondersteunt de vraag naar een sociale woning, maar kon voorlopig ook nog niet helpen. “Een vraag voor een noodwoning hebben we nog niet gekregen”, klinkt het. “Maar normaal moest het huis verzegeld worden. De huisbaas mocht het huis nooit aan haar verhuren.”

De eigenaar pleegt strafbare feiten door het huis nog te verhuren, maar de stad botst tegen een muur wanneer ze met hem willen onderhandelen. “De procedure met de eigenaar loopt”, weet burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). “Als de eigenaar niet wil meewerken, dan kan het lang aanslepen. Hij is degene die ervoor moet zorgen dat er niemand meer in het huis kan. Ik heb wel begrip voor de situatie van mevrouw, maar we hebben de nodige stappen ondernomen.”

Alle hoop op rechtszaak

Bovendien heeft Anneke geen huurcontract. “Ik heb er al vaak naar gevraagd en de eigenaar zegt altijd dat hij ermee bezig is”, zucht ze. Daardoor heeft ze geen wettelijk document om op terug te vallen. “Nu beschuldigt de eigenaar me er ook nog eens van dat ik al een half jaar mijn huur niet betaal, maar dat doe ik wel. Niet aan hem, maar aan de curator die zijn goederen beheert.”

Anneke legt nu al haar hoop op de rechtszaak van vrijdag. “Dan komt de zaak nog eens voor, nadat die in september uitgesteld werd”, zegt Anneke. “Hopelijk wordt het nu snel behandeld, want het kan zo niet blijven duren.”