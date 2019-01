VIDEO. Zwaar ongeval op E34 in Zelzate: automobilist gekneld in wagen Jeffrey Dujardin

31 januari 2019

01u52 0 Zelzate Op de E34 richting Antwerpen gebeurde gisterenavond aan de tunnel van Zelzate een zwaar ongeval. Door het ongeval was de E34 enkele uren versperd.

Rond 22.40 uur gebeurde er een aanrijding waarbij één personenwagen zwaar getroffen werd. De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke, waaronder de brandweer. De bestuurder van de wagen zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Over de toestand van de bestuurder is momenteel nog geen duidelijkheid.

We kregen ook videobeelden binnen van het ongeval, daarop is te zien hoe de rijbaan volledig afgesloten is en er nog enkele vrachtwagens voor het ongeval vaststonden. Zij konden later in tegengestelde richting de afrit naar de R4 nemen.

Door het ongeval was de E34 richting Antwerpen voor enkele uren versperd. Alle opritten vanop de R4 waren afgesloten en het verkeer werd omgeleid via de brug in Zelzate.

Om 1.40 uur was de rijbaan terug vrij voor het verkeer.