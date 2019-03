VIDEO. Wagen crasht op E34 in Zelzate: twee gewonden Jeffrey Dujardin

22u46 0 Zelzate Op de E34 in Zelzate richting Brugge is vrijdagavond rond 21 uur een zwaar ongeval gebeurd. Er vielen twee gewonden bij het ongeval, waaronder één zwaargewonde.

Een wagen die richting Brugge reed is rond 21 uur vermoedelijk beginnen slippen door het natte wegdek, waarna hij tegen de middenberm knalde. In de wagen zat een jongeman aan het stuur en twee vrouwelijke passagiers. De jongeman kwam er vanaf met de schrik, zijn twee passagiers werden gewond overgebracht naar het UZ Gent en het AZ Alma in Eeklo. Eén van hen heeft zware verwondingen opgelopen, ze liep een bekkenbreuk op.

Door het ongeval waren twee rijstroken versperd, het verkeer werd omgeleid via een invoegstrook. Rond 22.30 uur was het voertuig getakeld en kon de weg terug vrijgemaakt worden.