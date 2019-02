VIDEO. Nederlander in levensgevaar na ongeval op R4 Jeroen Desmecht

16 februari 2019

23u02 0 Zelzate Een Nederlander is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht na een verkeersongeval op de R4 in Zelzate, net aan de grens met Nederland. De band van de auto zou gesprongen zijn, waarna het voertuig tegen een verkeerspaal knalde.

Het ongeval vond zaterdagavond rond half negen plaats op het kruispunt van de R4 met de Rijkswachtlaan In Zelzate, niet ver van de grens tussen Nederland en België.

De man reed richting Gent, toen plotseling zijn band ontplofte. Hij verloor de controle over het stuur en knalde tegen een verkeerspaal. Door de impact van de botsing, belandde de auto op de tegenovergestelde baan. “Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis“, zegt de Politiezone Regio Puyenbroeck. “Er zaten geen passagiers in de wagen.”

Door het ongeval waren op de R4 in beide richtingen één van de twee rijstroken afgezet ter hoogte van het kruispunt. Bij het incident waren geen andere wagens betrokken.