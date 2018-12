VIDEO: Brand in jeugdlokalen tijdens oudejaarsnacht Burgemeester denkt aan brandstichting Kristof Vereecke Jeroen Desmecht

31 december 2018

23u51 0 Zelzate De jeugdlokalen van de jeugdopbouwwerking in de Chalmetlaan hebben vannacht ernstige schade opgelopen bij een brand. Er vielen geen gewonden.

De brandweer is momenteel aan het nablussen. Volgens burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) gaat het zo goed om zeker als brandstichting. Het parket stuurt een expert ter plaatse. De jeugdlokalen waren in het verleden al meerdere keren het slachtoffer van vandalisme. De brand is ongetwijfeld een klap voor het jeugdopbouwwerk.

“We kregen de melding rond 23.45 uur binnen. Toen we ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al uit de ramen”, weet majoor Patrick Sleeuwaert. “Het linkerdeel van het lokaal is compleet uitgebrand. De nabijgelegen gebouwen zijn gelukkig gespaard gebleven.”