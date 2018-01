Verwaarloosde hond en dode papegaai in leegstaande woning 24 januari 2018

02u47 0 Zelzate Bij het leeghalen van een woning in de Dimitri Peniakofflaan in volkswijk Klein Rusland werden afgelopen maandag een uitgemergelde hond en een dode papegaai aangetroffen. De dierenarts kon niet anders dan het verwaarloosde dier afmaken.

Gemeenteraadslid en inwoonster van Klein Rusland Maureen Tollenaere (PVDA) stelde het probleem gisteren aan de kaak. "We zijn er niet goed van."





Naast de verwaarloosde hond en een dode papegaai haalden de ruimdiensten ook nog twee vuilniskarren materiaal uit het huis. De bewoners, een bekend gezin in de wijk, zijn al weken met de noorderzon verdwenen. "Ze wonen naar het schijnt in de Ardennen", klinkt het bij de omwonenden die niet te spreken zijn over hun ex-buren. "Onbegrijpelijk dat je je huisdieren zoiets aan kan doen."





Niet eerste keer

In Klein Rusland is het niet de eerste keer dat de huisvestingsmaatschappij geconfronteerd wordt met huurders die plots met de noorderzon verdwijnen en hun inboedel achterlaten. In 2015 haalden afvalophalers driehonderd ton afval of het gewicht van 24 bussen van De Lijn uit een sociale woning nadat de bewoonster vertrokken was. De factuur wordt doorgestort naar degene die alles achterliet. (KVZ)