Veroorzaker ongeval Assenede blijft in cel 12 april 2018

De raadkamer besliste gisteren dat V. B., de 37-jarige man uit Zelzate die het ongeval in Assenede veroorzaakte vorig weekend, in de cel blijft. Vorig weekend reed hij met enkele glaasjes teveel in op een aantal geparkeerde wagens met aanzienelijke ravage tot gevolg. Daarnaast raakte zijn 14-jarige stiefdochter levensgevaarlijk gewond, sloeg hij een getuige in elkaar en pleegde hij vluchtmisdrijf, waarbij hij zijn stiefdochter over de schouder meenam en verstopte honderden meters verder. "Mijn cliënt heeft enorm veel spijt van wat gebeurd is. Hij belooft zijn volledige medewerking aan het onderzoek. In functie van het onderzoek kan ik u geen verder details geven", zegt zijn advocaat, meester Ryckaert. V.B. is geen onbekende voor het gerecht, in totaal heeft hij al meer dan 20 veroordelingen opgelopen. (DJG)