Verkoeling tijdens tropisch Guldensporentornooi 28 juni 2018

02u42 1

De temperatuur stijgt zaterdag tot 30 graden. Het wordt heet én dat is niet ideaal als je als jeugdvereniging je jaarlijks Guldensporen-volleybaltornooi houdt. De Zelzaatse Chirojongens zouden zichzelf niet zijn, als ze daarvoor geen oplossing gevonden hadden. Zo vulden ze gisteren een bassin met maar liefst 50.000 liter water om voor de nodige afkoeling te zorgen. "Een mens moet iets doen", lacht leider Robbe Konings. "We nodigen meteen elke Zelzatenaar uit om mee te komen plonsen." Het volledige Guldensporen-volleybaltornooi baadt trouwens in tropische sferen. Zo schenken ze er een hele dag de lekkerste mojito's en sluiten ze de dag vanaf 22 uur af met een gratis Open Air Party met dj Duuub, bekend van het zomerfestival Polé Polé. (KVZ)