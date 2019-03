Verkiezingscampagne Steven De Vuyst (PVDA) draait op volle toeren: “Veel enthousiasme voor ons fenomenaal sociale programma” Kristof Vereecke

24 maart 2019

14u20 3 Zelzate Steven De Vuyst (31), lijsttrekker van de Oost-Vlaamse Kamerlijst voor PVDA, trekt tegenwoordig heel Oost-Vlaanderen rond met zijn ‘fenomenaal sociale verkiezingsprogramma’ voor 26 mei. Zondagochtend stond een thuismatch in Zelzate op de agenda. De belangstelling was zo groot dat moest uitgeweken worden naar een grotere zaal dan gepland.

Dat het snel gaat voor Steven De Vuyst wisten we al. De huidige schepen voor Jeugd, Wonen, Milieu, Klimaat, Feestelijkheden, Ontwikkelingssamenwerking en Diversiteit moet er in Oost-Vlaanderen samen met Tom De Meester voor zorgen dat PVDA ook in Brussel een stem krijgt. De afgelopen maand trok hij al de helft van de provincie rond om de mensen te overtuigen van het ‘fenomenaal sociale programma’ van zijn PVDA.

Thuismatch

Zondag stond een thuismatch op het programma in zijn Zelzate. Aan belangstelling alvast geen gebrek. Zo’n 200 mensen tekenden present in basisschool ‘De Krekel.’ Door de vele aanwezigen moest zelfs uitgeweken worden naar de grotere turnzaal van de school. Aan Zelzate zal het dan ook nog niet liggen voor PVDA. Toch beseft De Vuyst dat er nog heel wat werk aan de winkel is. “De afgelopen maand reisde ik al heel Oost-Vlaanderen rond. Van Eeklo, Schellebelle, Geraardsbergen, Merelbeke, Moerbeke tot Dendermonde. Met veel boeiende en inspirerende gesprekken en veel enthousiasme voor ons verkiezingsprogramma. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. De komende dagen en weken gaat het werk gewoon verder.”

De Vuyst trekt deze maand nog naar de Brugse Poort (27 maart), Sint-Niklaas (28 maart) en Evergem (31 maart).