Verdubbeling Tractaatweg voorjaar 2019 klaar 19 april 2018

02u56 0

De werkzaamheden voor de verdubbeling van de Tractaatweg zitten op schema. Dat zegt Thijs Gilde, manager van Tractaatweg bv. "Door de regen van de afgelopen maanden was het wat lastiger werken, maar nu er een droge periode aankomt, ziet het er naar uit dat we onze deadline gaan halen. Dat betekent dat de weg ten laatste tegen het voorjaar van 2019 klaar is." Het feit dat de werken op schema zitten, betekent ook dat er in het weekend van 26 mei wordt gewerkt vlak bij de grens met Zelzate. Dat weekend gaat de overgang met de R4-Oost in Zelzate volledig dicht. Niet ideaal als je weet dat er tegelijk ook grote werken aan de brug in Zelzate op de agenda staan. "Voor het normale wegverkeer is er geen probleem omdat zij via de tunnel om kunnen rijden", zegt schepen van Verkeer Martin Acke (N-VA). "Voor het zogenaamde ADR-verkeer wordt het evenwel kilometers omrijden via Gent of het veer van Terdonk. " (KVZ)