Verdubbeling Tractaatweg nog dit jaar klaar 30 juli 2018

02u34 0

De verdubbeling van de Tractaatweg tussen Terneuzen en de Belgische grens in Zelzate zal nog dit jaar klaar zijn. "De werken verlopen vlot", zegt aannemer Boskalis in een Nederlandse krant. "De verwachting is dan ook dat de weg nog dit jaar opengesteld zal kunnen worden."





De werken zijn in september 2017 gestart en moesten normaal pas op 26 april 2019 klaar zijn. Dat betekent dat de aannemer vijf maand voor zit op schema. "Dankzij het goede weer is alles vlot verlopen. We hebben één keer een hijswerk moeten uitstellen wegens te harde wind, maar voor de rest hebben we geen vertraging gehad."





Ook het verkeer ondervond weinig hinder van de werken. De zogenaamde tijdelijke wegen zijn een schot in de roos. Aan de overkant van de grens in Zelzate kijken ze ondertussen met grote ogen toe. Zo wordt er al van 2002 gepraat over de omvorming van de R4-Oost, maar die werken staan pas in 2021-2022 ingepland. Daarom vrezen ze in Zelzate ook dat het extra verkeer op de Tractaatweg hinder zal veroorzaken in Zelzate. Het komt er binnenkort namelijk van twee rijstroken op één terecht. De verdubbeling van de Tractaatweg kost 68 miljoen euro en moet het verkeer sneller van Zeeland richting Gentse haven sturen. (KVZ)