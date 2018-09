Verdubbeling Tractaatweg 5 oktober klaar 07 september 2018

De verdubbeling van de Tractaatweg tussen Zelzate en Terneuzen zal zonder al te grote tegenslagen op 5 oktober klaar zijn.





Dat meldde aannemer Boskalis tijdens het maandelijks overleg met de gemeenten Zelzate en Terneuzen. "De planning verloopt bijzonder gunstig", zegt schepen van Mobiliteit Martin Acke (N-VA). "De werken zouden normaal gezien pas in 2019 klaar zijn. De aannemer zit met andere woorden enkele maand voor op schema."





Ondertussen wordt de komende maanden nog keihard verder gewerkt. Door de werken moet het verkeer op sommige delen van de Tractaatweg tijdelijk in twee richtingen op één weghelft rijden. De aannemer wijst erop dat inhalen er levensgevaarlijk is. Er geldt dan ook een inhaalverbod over de ganse lengte van de werfzone. Dit staat duidelijk gesignaleerd.





Bestuurders worden gevraagd dit verbod te respecteren. "Iets wat ik kan beamen. Op mijn terugweg van de vergadering naar Zelzate kwam ik maar liefst acht spookrijders tegen die toch het risico namen om in te halen", besluit Martin Acke. (KVZ)