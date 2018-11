Verbroederingscomité ontvangt prijs Regiment Tweede Gidsen Prijs bestaat al sinds 1982 Redactie

15 november 2018

16u54 0 Zelzate Het verbroederingscomité van Zelzate ontvangt dit jaar de prijs van het Regiment Tweede Gidsen.

Het comité volgt daarmee de cultuurraad (2015), het Koninklijk Atheneum (2016) en Silaba (2017) op. De prijs bestaat sinds 1982 en wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon of vereniging die een bijzondere prestatie op gebied van sociaal, sportief, wetenschappelijk of cultureel gebied. Zelzate is al sinds jaar en dag verbroederd met het Franse Aubenas, het Zwitserse Sierre, het Italiaanse Cesenatico en het Duitse Schwarzenbek. Dit jaar was Zelzate gastgemeente van een groot verbroederingstreffen.