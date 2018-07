Verboden te sproeien met leidingwater 02 juli 2018

De gemeente Zelzate roept op om spaarzaam te zijn met drinkwater. Door de aanhoudende droogte besliste burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) code geel in te voeren. Concreet betekent dit dat het verboden is om met leidingwater grasperken en plantsoenen te besproeien, voetpaden en terrassen te schrobben, auto's te wassen, zwembaden te vullen,... "Eigenlijk roepen we onze bewoners gewoon op hun gezond verstand te gebruiken. Door de aanhoudende droogte kunnen we niet anders dan deze maatregelen te treffen", zegt Bruggeman. Regenwater mag wel gebruikt worden. De maatregelen blijven van kracht tot de eerstvolgende periode waarbij het enkele dagen na elkaar regent. (KVZ)