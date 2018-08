Velletje van vinger getrokken? In afzondering PERSONEEL GETUIGT OVER REPRESSIEF BELEID OP LEVANTA 24 augustus 2018

02u39 0 Zelzate "Ik wil mijn verhaal doen omdat ik besef dat het hier grondig fout loopt", zegt een personeelslid van Sint-Jan-Baptist in Zelzate. Patiënten isoleren voor een banaliteit, langdurig vastbinden, vernederende procedures. Ook het personeel van de afdeling Levanta getuigt nu over ernstige mistoestanden.

Het Psychiatrisch Centrum ligt onder vuur na een nieuw verslag van de Zorginspectie dat De Morgen kon inkijken. Daaruit blijkt dat op de streng beveiligde afdeling de vrouwelijke geïnterneerden worden afgeluisterd tijdens privégesprekken met familie of hun advocaaten dat er te vaak, te lang en in onveilige omstandigheden wordt afgezonderd. Het personeel wil uitsluitend anoniem spreken, omdat het bang is zijn job te verliezen.





Ook personeel van andere afdelingen moet geregeld inspringen op Levanta. "Daarom zien we vaak hoe het er daar aan toegaat." Zij bevestigen dat een patiënte op Levanta al dertien weken in een afzonderingskamer verblijft. "Met een vijfpuntsfixatie", legt een van hen uit. "Ze is vastgebonden aan handen, voeten en middel. Af en toe maken ze haar los, om haar te verschonen of omdat ze even naar buiten mag." Wat de aanleiding was van deze afzondering, is niet duidelijk. "Het gaat om een vrouw die agressief uit de hoek kan komen, dat klopt. Maar inmiddels is de uitleg 'dat de patiënte er zelf om vraagt omdat ze de veiligheid niet kan garanderen'. Toen ze zes weken vast lag, merkten personeelsleden van Levanta spottend op dat het 'de verjaardag van haar fixatie was'. "Toen het zo warm was", vertelt een andere medewerker, "werd het water van die vrouw gerantsoeneerd, want anders moesten ze haar te vaak verschonen."





"Op andere afdelingen ligt soms iemand van Levanta in de afzonderingskamer", getuigt iemand die op een andere afdeling werkt. "Omdat hun drie afzonderingskamers bezet zijn. Onlangs nog lagen alle zeven afzonderingskamers van het hele psychiatrisch centrum vol met patiënten van Levanta."





Dat langdurige isolaties geen uitzondering zijn in Levanta, bleek ook al uit het rapport van de Zorginspectie. Van de amper zeven afzonderingsregisters die de inspecteurs bekeken, bleek één afzondering achttien dagen te hebben geduurd. Een tweede langer dan een maand. Maar daarnaast merkte de Zorginspectie ook op dat er te snel wordt beslist om iemand naar de isoleercel te brengen.





"Voor het minste vliegen ze in afzondering", bevestigt een medewerker. "Ik heb ooit een vrouw moeten afzonderen omdat ze een velletje van haar vinger had getrokken. Op zo'n moment denk je: 'Waar ben ik in mee bezig? Dit is niet waarom ik in de zorg ben gestapt."





Afzondering op Levanta is een strafmaatregel. "Je stem verheffen, tegenspreken, met je ogen draaien... Het beleid is enorm repressief." Getuigen spreken van vernederende of fysiek pijnlijke pesterijen tegenover patiënten. Een patiënte die een voorwerp had ingeslikt werd bijvoorbeeld ook alweer vier à vijf dagen in afzondering geplaatst. Een verzorger: "Ze mocht er niet uit tot het voorwerp in haar stoelgang terug te vinden was. 'Voor de veiligheid.' Wat heeft dat met veiligheid te maken?".





Geen verdoving

Een externe arts kwam de vrouw onderzoeken. "Om de plaats van het voorwerp te bepalen, werd voorgesteld een gastroscopie te doen, onder volledige verdoving omdat het pijnlijk is. Maar de arts op Levanta wuifde dat weg.'Als ze dat voorwerp kan inslikken, dan kan ze ook een gastroscopie ondergaan.'"





Toch is nuance geboden. "Het gaat om een moeilijke groep", benadrukt het personeel. "Vrouwen die soms zware feiten hebben gepleegd. Het personeel moet het vaak ontgelden. Soms laten personeelsleden zich verleiden tot machtsmisbruik. Ter illustratie: patiënten durven al eens spuwen naar het personeel. Oorspronkelijk werd een handdoek gewoon voor hun gezicht gehouden, maar nu trekken ze die strak rond het hoofd. 'Ik kan niet ademen', heb ik al meerdere patiënten horen roepen."





In april kwam het centrum voor het eerst in opspraak, naar aanleiding van berichtgeving in De Morgen. "Toen die artikels verschenen, hoopte ik dat er aanpassingen zouden komen in het beleid. Maar dat gebeurde niet." De directie wil niet reageren. "Om redenen van privacy", zegt algemeen directeur Eddy Impens. (DM)





