Veertien dagen schaatsplezier aan Suikerkaai 02u54 5

In Zelzate werd gisteren de langverwachte schaatsbaan aan de Suikerkaai geopend. Vanaf minuut één zat de schaatsbaan goed vol. Ook Chloë Van Weynsberghe en haar vriendinnen Gemma, Arun, Lisa, Fiebe en Merel waren er als de kippen bij om de schaatsen aan te binden. "Hier keken we al maanden naar uit. De schaatsbaan is altijd de max." "Wees daar maar zeker van", bevestigt schepen van Feestelijkheden Kurt Van Weynsberge. "We verwachten dat het morgen meteen volle bak zal zijn met het optreden van Get Ready. Dat wordt nostalgie van de bovenste plank. Ook de seniorennamiddag en de ladiesnight met James Cooke zijn al volledig uitverkocht. Voor de comedy met Piv Huvluv op 2 januari kunnen we nog wel wat kijkers gebruiken, maar sowieso worden de komende veertien dagen weer één groot feest. We nodigen alle Zelzatenaren trouwens uit voor de grote nieuwjaarsreceptie op 5 januari." Schaatsen kan tot 7 januari. (KVZ)