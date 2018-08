Veelbesproken 'Brugfuif' krijgt tweede editie 25 augustus 2018

De veelbesproken fuif onder het viaduct van Zelzatebrug krijgt een tweede editie. De chirojongens kregen daarvoor toestemming van burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "Een fuif onder de grootste ophaalbrug van Europa georganiseerd door Chiro Brug op de avond dat we de brug maken van zomer- naar winteruur? Kan het nog mooier?". Chiroleider Robbe Konings is in zijn nopjes. "We hebben het concept aangepast. Zo mikken we enkel op een avondprogramma. De traditionele zeepkistenrace op de afzink van de brug valt weg. Op die manier hinderen we het verkeer amper. Daarnaast hebben we beloofd extra te investeren in geluidsdempende maatregelen." De fuif kreeg vorig jaar redelijk wat kritiek, maar dat is volgens Konings onterecht. "Uit de evaluatie bleek dat er weinig aan de hand was. We hebben sowieso bijgeleerd. We willen van deze fuif onze opvolger maken van het legendarische Summerswitch. Met dit decor moet dat zeker lukken." Voorlopig is het ook nog wachten op de definitieve toestemming van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Maar ook dat komt in orde", verzekert Konings. (KVZ)