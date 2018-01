Vechtpartij Slock aan Eurohal en Grote Markt 02u42 0

In onze krant van woensdag 3 januari deden we het relaas van een vechtpartij waarbij Sonny Slock, de vermeende oud-leider van de zogenaamde Colruytbende, betrokken was. Daarin wordt geschetst hoe Slock op oudejaarsnacht een slachtoffer hardhandig toetakelde op het busplein voor café Napoleon.





De feiten deden zich echter voor ter hoogte van de Eurohal en in de buurt van de Grote Markt. Onze excuses voor deze verwarring.





(KVZ)