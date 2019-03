Vangst van politiezone Regio Puyenbroeck in 2018: 9 kilo cannabis, 457 planten, 1 kilo crystal meth en bijna 1000 pillen Jeffrey Dujardin

26 maart 2019

16u40 0 Zelzate In 2018 moest de lokale politie van politiezone Regio Puyenbroeck 11.630 oproepen behandelen, waarbij 6.857 effectief uitgerukt werd. Een druk jaar, met ongevallen, drugsvangsten en inbraken. Er gebeurden in 2018 614 verkeersongevallen, dat is 6 procent minder dan in 2017. Toen werden er 652 ongevallen geregistreerd. Spijtig genoeg waren er ook twee dodelijk ongevallen vorig jaar.

Er werden ook regelmatig alcohol- en drugscontroles gehouden in de regio. Er werden 6.604 chauffeurs gecontroleerd, waarvan er 262 chauffeurs een glaasje teveel op hadden, minder dan in 2017 (374). 98 chauffeurs bleken onder invloed van drugs, ook een daling in vergelijking met 2017 (137)

Drugspreventie blijkt een belangrijk punt te zijn voor de politiezone. Er werden 233 vaststellingen gedaan, waarbij er zeven grootschalige lokale drugsacties georganiseerd werden. Daarbij werden zowel uitgaansgelegenheden en lokale hotspots bezocht. De vangst bleek de moeite: 8.826 gram cannabis, 457 cannabisplanten, 849 pillen, 215 gram hasj, 55 gram cocaïne, 436 gram speed, 1,1 liter GHB en 1 kilogram Crystal Meth in beslag genomen. In totaal werden er zeven plantages ontdekt in 2018. Drie daarvan waren in Zelzate, twee in Lochristi en één in Wachtebeke en Moerbeke.

181 inbraken vastgesteld , waarvan 78 poging waren. In Zelzate bleek ten opzichte van 2017 het aantal te dalen, terwijl in Lochristi het steeg in vergelijking met het vorige jaar. Wel blijft december de populairste maand om in te breken, met 21 feiten, gevolgd door februari en mei.