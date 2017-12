Vandalen vernielen voor vijfde keer jeugdhonk 02u37 0 Zelzate Voor de vijfde keer in bijna twee jaar tijd hebben vandalen lelijk huisgehouden in het jeugdhonk aan de Chalmetlaan in Zelzate.

Afgelopen weekend sloegen ze de boel kort en klein: gasvuurtjes werden van de muur getrokken, meubels vernield en ramen ingegooid. Ze hadden zelfs brand gesticht. Jeugdschepen Kristof Stevelinck is de vandalenstreken stilaan kotsbeu. "Het is zowel voor ons als voor de jongeren zeer demotiverend om altijd alles opnieuw op te bouwen. Dit kost ons jammer genoeg handen vol geld. Het jeugdopbouwwerk draait juist zeer goed in Zelzate. Het is des te meer nog eens gebleken dat het geen slecht idee zou zijn als er veiligheidscamera's komen in Zelzate."





Initiatief

Ondanks de zware schade lieten de Zelzaatse jongeren het hoofd niet hangen. Op eigen initiatief sloegen ze de handen in elkaar. Elke avond hebben ze er gekuist en de container weer opgebouwd, zodat die dit weekend opnieuw open kan gaan. Jeugdopbouwwerkster Bo Maes is oprecht trots op haar jongeren, maar blijft met een dubbel gevoel achter. "Het is enerzijds frustrerend omdat de technische dienst van de gemeente zoveel werk en moeite heeft gestoken in het jeugdhonk om het op te knappen. Anderzijds hebben de jongeren getoond dat ze echt wel zeer gemotiveerd zijn om iets moois van de containers te maken. Er zijn dan wel fouten gemaakt door een groepje jongeren, maar anderen hebben het recht getrokken." De politie patrouilleert er nu extra.





