Vandaag geen speelplein door extreme hitte 07 augustus 2018

Geen speelpleinwerking vandaag in Zelzate. "Wegens de extreme temperaturen die aangekondigd worden, hebben we beslist om een dagje geen speelpleinwerking te organiseren", klinkt het op de gemeentelijke website. "Het zou onverantwoord zijn kinderen in die extreme hitte buiten te laten spelen. Zeker omdat er op onze locatie weinig schaduwplekken of mogelijkheden tot afkoeling zijn." Het is niet de eerste keer deze zomer dat het speelplein een dag de deuren sluit vanwege de weersomstandigheden. De beslissing kan alvast op het nodige begrip rekenen bij de ouders. "Een verstandige beslissing. We zijn bovendien op tijd verwittigd", is maar één van de vele begripvolle reacties op het Facebookbericht van het speelplein. (KVZ)