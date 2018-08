Van lappendeken naar biljartlaken 31 augustus 2018

Het wegdek van de Zelzatebrug over het kanaal Gent-Terneuzen is niet langer een lappendeken, maar een egaal biljartlaken. Gisteren werd de brug, anderhalve dag vroeger dan voorzien, opengesteld voor het verkeer. Zal het wegdek het deze keer langer uithouden dan de vorige keren? Zo werd het wegdek al meerdere keren hersteld, maar is het resultaat vaak slechts van korte duur. Veelal onder invloed van het zware verkeer. Op een parlementaire vraag liet het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bovendien al weten dat het nadenkt over nieuwe brugklappen. Vlaanderen voorzag 2.280.000 euro voor de renovatie van Zelzatebrug, inclusief veerdienst voor voetgangers en fietsers. (KVZ)