Vader en dochter ‘partner in crime’ tijdens blind auditions van The Voice Zelzatenaar Manuel Rufo Molero en dochter zorgen voor uniek stukje televisie Kristof Vereecke

14 februari 2019

18u55 0 Zelzate Zelzate en The Voice van Vlaanderen blijft een goed huwelijk. Vrijdag wagen Manuel Rufo Molero (48) en zijn dochter Luna (17) hun kans in de populairste zangwedstrijd van het land.

De jonge studente Luna (17) uit Sint-Michiels ademt muziek. Op het podium van The Voice staan is een droom die eindelijk in vervulling gaat. Eentje die in vervulling ging door een vriendin die een filmpje van Luna opstuurde naar de programmamakers. Maar dat was niet de enige verrassing voor Luna. Zo neemt ook haar papa Manuel uit Zelzate deel. Het resultaat is ongetwijfeld fantastische televisie. “Of we concurrentie zijn? Helemaal niet”, zegt papa Manuel. “Noem ons eerder partners in crime. Ik ben sowieso de grootste fan van mijn dochter. Ze kan bovendien veel beter zingen dan ik. Dat zullen de kijkers wel merken.”

Muziek in het Spaanse bloed

De liefde voor muziek zit in het bloed. “Ik ben van Spaanse afkomst en er zitten wel wat goede zangers in de familie. De liefde voor muziek is er eentje met een Spaans tintje.” Luna koos voor het nummer Burning House van Cam. Manuel zingt het nummer Faith van Jamie Grey.

The Voice op vrijdag 15 februari om 20.40 uur bij VTM.